20.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß in Marxzell

Nach Angaben der Polizei ist eine 41-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 565 von Marxzell in Richtung Langenalb unterwegs gewesen. An der Einmündung Holzbachstraße bog sie in Richtung Pfaffenrot ab und scherte dabei über den Seitenstreifen aus.

Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und die Frau überholte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Da sich die Aussagen der beiden Unfallbeteiligten unterscheiden, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 zu melden.