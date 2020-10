650 Haushalte in Marxzell und Bad Herrenalb am Mittwoch ohne Internet

Zu einem größeren Internet- und Telefonausfall ist es am Mittwochmittag in Marxzell und Bad Herrenalb gekommen. Gegen 13 Uhr wurden erste Störungen beim Anbieter inexio gemeldet.

Ein Sprecher des saarländischen Unternehmens bestätigte die Störung gegenüber den BNN. Grund sei ein Kabelschaden bei einem Vorlieferanten. Dieser musste in der Folge ein neues Kabel ziehen und spleißen. Laut Angabe von inexio sollte die Störung am Mittwochabend gegen 22 Uhr behoben gewesen sein. In Marxzell und Bad Herrenalb waren laut Unternehmen rund 650 Haushalte betroffen.