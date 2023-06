Ärger über schlecht ausgeschilderte Umleitung in Marxzell-Pfaffenrot

Weil die Kreisstraße K3555 gesperrt ist, landen viele Lkw- und Autofahrer am Ortsausgang von Pfaffenrot derzeit in einer Sackgasse. Anwohner kritisieren die schlechte Ausschilderung.

Mancher Pfaffenroter schüttelt nur verständnislos den Kopf, andere sind richtig aufgebracht: Die Umleitung – beziehungsweise die schlecht ausgeschilderte Umleitung – während der Sperrung der Kreisstraße 3555 sorgt für Verwirrung.

Seit Montag ist die Kreisstraße gesperrt wegen Sanierungsarbeiten. Das bedeutet, dass man, wenn man aus Richtung Langenalb oder Ittersbach über die Pforzheimer Straße nach Pfaffenrot einfährt, nicht mehr aus dem Ort rauskommt – zumindest nicht über die Kreisstraße zur Albtalstraße. An der Kreuzung der Karlsruher Straße mit der Greifendorfer Straße auf Höhe des Friedhofs ist Ende Gelände.

Das hat jemand geplant, der wahrscheinlich hinterm Mond lebt. Rainer Axtmann

Anwohner

Von umherirrenden Autofahrern und Lkw, die den Rückwärtsgang einlegten, weil sie in den engen Straßen nicht wenden konnten, berichteten Bürger unserer Redaktion.

„Das hat jemand geplant, der wahrscheinlich hinterm Mond lebt“, ärgert sich Rainer Axtmann, der in der Karlsruher Straße wohnt und das Verkehrschaos direkt vor seiner Haustür erlebt. „Da geht mir echt der Hut hoch.“

Im Rathaus standen laut Marxzells Bürgermeisterin Sabrina Eisele (CDU) die Telefone nicht still.

An einer Stelle fehlte ein Schild, an der anderen stand eins zu viel

Das Problem: Es fehlte ein Hinweis auf die Sackgasse, die für viele unverhofft kam. Am Donnerstag wurde schließlich ein Schild aufgestellt am Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Schwarzenbusch, wie Gemeinderat Wolfgang Obreiter (Marxzell plus) berichtet.

Am Kreisverkehr können Lkw- und Autofahrer, die aus Richtung Langenalb kommen, rechts abbiegen ins Gewerbegebiet und so wieder über die L622 zurück nach Langenalb.

Für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Burbach kamen, sorgte derweil ein weiteres Schild für Verwirrung. Kurz vor der Kreuzung der Burbacher mit der Albtalstraße wurden sie noch am Donnerstagmorgen auf eine Sperrung der Ortsdurchfahrt Langenalb (L622) hingewiesen – die Durchfahrt ist aber seit einigen Tagen bereits wieder freigegeben.

Einbahnstraßenreglung in der Holzbachstraße wird ignoriert

Wolfgang Obreiter ist mit seinem Latein am Ende. Mehrfach habe er bereits auf die Probleme hingewiesen, die durch die Sperrung und die Umleitungen entstehen könnten.

Durch das Aufstellen des Sackgassenschilds am Kreisverkehr sei die Situation zwar besser geworden, sagte er unserer Redaktion am Donnerstagmittag. Eine wesentliche Gefahrenstelle sei aber nicht entschärft: die Holzbachstraße zwischen Pfaffenrot und der Neuenbürger Straße, die für die Dauer der Kreisstraßensperrung (bis 15. Juli) zur Einbahnstraße gemacht wurde.

Sie ist bis 15. Juli nur bergauf, also vom Albtal kommend Richtung Pfaffenrot, befahrbar. Das ist unter anderem ein Problem für die Anwohner der Straße, die nun einen weiten Umweg machen müssen, um nach Hause zu kommen, wenn sie aus dem Ortskern kommen.

Bürgermeisterin hat sich hilfesuchend an Ersten Landesbeamten gewandt

Laut Bürgermeisterin Eisele sollen nun in Abstimmung mit dem Landratsamt „Durchfahrt verboten“-Schilder mit dem Hinweis „Anlieger frei“ aufgestellt werden. Sie habe sich direkt an den Ersten Landesbeamten im Landratsamt gewandt, um Lösungen zu finden.

Allerdings halten sich schon jetzt nach Informationen aus dem Rathaus und von Bürgern nicht alle Verkehrsteilnehmer an die Einbahnstraßenregelung – schließlich ist die Holzbachstraße die kürzeste Verbindung zurück Richtung Albtal, wenn man merkt, dass man im Ort nicht weiterkommt.

Für zusätzliche Irritationen sorgt ein Schild „Freie Fahrt Teppichland Holzbachtal“ direkt hinter dem „Durchfahrt verboten“-Schild.

Wie aus dem Rathaus zu hören ist, wurde die Polizei aufgefordert, die Einbahnstraßenregelung stärker zu kontrollieren. Es wird höchste Zeit, findet Wolfgang Obreiter, denn es sei schon zu Unfällen gekommen.