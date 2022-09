Auto kippt Böschung runter: Fahrer nach Kollision mit Lastwagen bei Marxzell schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der L654 auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 64-Jährige hatte daraufhin die Kontrolle über sein Auto verloren und ist eine Böschung hinuntergekippt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend auf der Landstraße 564 bei Marxzell gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 64-Jähriger schwer verletzt.

Der Fahrer fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf und kam im Anschluss von der Fahrbahn ab. Das Auto des 64-Jährigen kippte daraufhin eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch die 53-jährige Beifahrerin konnten sich mithilfe hinzugeeilter Ersthelfer selbst aus dem Auto befreien.

Der schwer verletzte Autofahrer und die Frau wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Die 53-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und konnte die Klinik noch am gleichen Abend verlassen. Es sei möglich, dass ein plötzliches gesundheitliches Problem des 64-Jährigen den Unfall veranlasst habe, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Unfall veranlasst 10.000 Euro Sachschaden

Die Freiwillige Feuerwehr Marxzell stellte sicher, dass keine Betriebsstoffe entweichen konnten. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Landstraße war kurzzeitig gesperrt.