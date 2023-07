Auto kommt bei Marxzell von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Auf der Albtalstrecke Landesstraße 564 kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto die Fahrbahn verließ und sich überschlug. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Wagen in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs und setzte kurz nach dem Abzweig Schielberg zum Überholen an.

Wegen des Gegenverkehrs wurde das Manöver jedoch abgebrochen, so die Polizei. Dadurch soll der Autofahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, woraufhin es von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Im Auto saßen ein 35-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an.

Unfallauto mit Totalschaden

Am Auto entstand Totalschaden, so die Polizei. Es musste abgeschleppt werden. Der Sach- und Flurschaden belaufe sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Tausend Euro. Die Teilstrecke war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.