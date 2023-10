Bürgermeister-Wahl in Marxzell: Alle Ergebnisse live ab 18 Uhr

Gibt es einen neuen Bürgermeister in Marxzell? An diesem Sonntag könnte eine Entscheidung fallen. Verfolgen Sie hier die aktuellen Wahl-Zwischenstände.

Geht Marxzells Bürgermeisterin in eine neue Amtszeit? Oder gibt es einen Wechsel auf dem Chefsessel im Rathaus? Eine Kandidatin und zwei Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag an. Aktuelle Zwischenstände und Ergebnisse finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Damit es bereits in diesem ersten Wahlgang eine Entscheidung gibt, muss eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Gelingt dies keinem der Bewerber um das Bürgermeisteramt, gibt es am 15. Oktober eine Stichwahl.

Seit einer Gesetzesänderung, die seit dem 1. August dieses Jahres gilt, treten im zweiten Wahlgang nur noch die beiden Kandidaten an, die im ersten Durchgang die ersten beiden Plätze erreicht haben.

Nach der alten Rechtslage war es dagegen möglich, dass zu einem zweiten Wahlgang auch neue Kandidaten antreten konnten - oder der Zweitplatzierte aufgeben konnte. Dies ist nun nicht mehr möglich.

Informationen zur Wahl und Reaktionen auf das Ergebnis finden Sie auch in einem Live-Ticker der BNN

Eine Kandidatin und zwei Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Marxzell an, darunter die amtierende Bürgermeisterin Sabrina Eisele. Bei der Wahl an diesem Sonntag kandidieren:

Ergebnisse der Bürgermeister-Wahl in Marxzell: Der Live-Überblick

Wer liegt aktuell vorn? Hier können Sie die Zwischenstände live mitverfolgen. Die Angaben werden etwa alle fünf Minuten automatisch aktualisiert (Seite neu laden):

Bürgermeister-Wahl in Marxzell: Die Ergebnisse in den Ortsteilen

Wie ist das Wahlergebnis in den Ortsteilen Burbach, Pfaffenrot und Schielberg? Sehen Sie hier die aktuellen (Zwischen-)Ergebnisse. Seite neu laden.