Wahl am 1. Oktober

Bürgermeisterwahl in Marxzell: Eisele wirft ihre Bewerbung als Erste ein

Kurz nach null Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag hat Sabrina Eisele ihre Bewerbungsunterlagen in den Rathausbriefkasten geworfen. Ob sie damit auf Platz eins des Wahlzettels steht, klärt sich aber erst am Montag.