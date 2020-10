Kind in Carl-Benz-Grundschule positiv getestet

Corona in Marxzell: Nun ist auch eine Schulklasse in Quarantäne

An der Carl-Benz-Schule in Marxzell ist ein Kind der Klassenstufe 1 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Als Folge wird die gesamte Klasse mit sofortiger Wirkung in häusliche Isolation geschickt.