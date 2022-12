Pfarrer aus Straubenhardt wird neuer Schuldekan

Daniel Dettling wird neuer Schuldekan der evangelischen Kirchenbezirke badischer Enzkreis und Pforzheim-Stadt.

Der 41 Jahre alte Dettling setzte sich am Freitagabend bei der in Wilferdingen tagenden Wahlsynode gegen einen Gegenkandidaten durch.

Damit ist auch klar, dass Dettling die evangelische Kirchengemeinde Langenalb-Marxzell verlassen wird.

Seit sechs Jahren ist der aus Durlach stammende Pfarrer für die Gemeinde im Enzkreis zuständig. Nach seinem Abitur in Ettlingen war Dettling in Kieselbronn und Bödigheim, ehe er nach Langenalb kam.

