Das müssen Vereine in Marxzell nun für die Nutzung der Hallen bezahlen

Lange genug hat es gedauert, bis sich der Marxzeller Gemeinderat auf eine überarbeitete Satzung für Hallengebühren einigen konnte. Seit Oktober vergangenen Jahres doktert das Gremium an dem Thema herum. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gab es tatsächlich eine Einigung – wenngleich eine am Ende dann doch recht knappe.

Zur „Auswahl“ hatten die Räte drei Vorschläge: von der Verwaltung, von Marxzellplus und ein Vorschlag, getragen von den Freien Wählern, der CDU und der FDP. Mit zwölf gegen acht Stimmen fand der letztgenannte Vorschlag eine Mehrheit.

Im Durchschnitt werden die Hallennutzungsgebühren um zehn Prozent steigen. Gleichzeitig gibt es aber auch Gebühren, die im Vergleich zur bisherigen Kalkulation sinken. Insgesamt gesehen liegen im Querschnitt die neuen Gebühren zumeist niedriger als die Vorschläge der Verwaltung für eine Neukalkulation. Lediglich fünf Gemeinderäte stimmten für den Verwaltungsvorschlag. Darunter Alfons Benz (parteilos), der die „fehlende Auslastung“ einiger Hallen als Grundproblem ausmachte.

Ebenso keine Mehrheit fand ein Vorschlag von Marxzellplus. Danach, hieß es im Vortrag von Norbert Waas, sollten „Sitzungs-, Sport-, Übungs- oder Probestunden eines Marxzeller Vereins oder einer öffentlichen Marxzeller Einrichtung in allen Hallen gebührenfrei“ sein. Ansonsten hätte sich die Wählervereinigung mit der von der Verwaltung vorgelegten Kalkulation, wenngleich mit Abstrichen, anfreunden können.

Sommerfesthalle hat Sonderstellung

Als „falsches Signal“ an die Vereine beurteilte Jürgen Mäurer (Freie Wähler) den „gebührenfreien Vorschlag“ von Marxzellplus. Ebenfalls für eine Beibehaltung besagter Gebühren sprach sich Jürgen Kunz (Freie Wähler) aus. Deutlich mehr Einigkeit gab es im Gemeinderat über die Sonderstellung der Sommerfesthalle („Dreschhalle“) in Schielberg. Die Halle, betonte Harald Becht (Freie Wähler), werde schließlich von den Vereinen immer wieder ausgebaut und betreut.

Ganz für umsonst können die örtlichen Vereine die Hallen dennoch nicht nutzen. Bisher wurde als „Miete“ 50 Euro erhoben, künftig sollen es 75 Euro sein. Das gilt zum Beispiel für eine „Halbtagesveranstaltung mit Bewirtung (Beginn nach 14 Uhr oder maximal sechs Stunden) für Veranstaltungen örtlicher Vereine“. 178 Euro, ohne Bühne, werden für eine vergleichbare Nutzung in der moderneren Carl-Benz-Halle fällig.

Umfangreiche Gebührensatzung

Einmal abgesehen von den neuen Zahlen ändert sich eins nicht in der Hallengebührensatzung: Dort ist haarklein so gut wie jede Nutzungsart und Nutzungsdauer „preislich“ festgelegt. Und das für jede einzelne Halle. Ob am Ende die neue Gebührensatzung zu einer spürbaren Verbesserung der Einnahmenseite führt, bleibt abzuwarten. Keineswegs aber, und das steht jetzt schon fest, können dadurch die jährlichen Gesamtkosten von 550.000 Euro für die Marxzeller Hallen auch nur annähernd gedeckt werden.