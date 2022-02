Eltern demonstrieren für Kita-Neubau in Marxzell-Burbach

„Steht auf, damit ein Neubau kommt“: Mit Gesang, begleitet von Pfiffen, Hupen und Rätschen, haben am Montagabend gut 60 Eltern und Kinder aus allen Marxzeller Ortsteilen vor der Schielberger Klosterwaldhalle ihrem Ärger Luft gemacht. Grund des Unmuts ist die Situation im Kindergarten St. Franziskus in Burbach. Die Einrichtung ist marode, es gibt eine lange Mängelliste.

„Seit über zehn Jahren ist Situation bekannt, wenn es mal wieder akute Probleme gibt, werden sie geflickt, aber die Gesamtsituation ändert sich nicht“, erklärte Jan Riedinger, Vorsitzender des Elternbeirats. „Die Sicherheit unserer Kinder setzt Ihr in Bruchbuden aufs Spiel, ist das denn wirklich Euer Ziel“, war dazu auf einem der Plakate zu lesen.

Maroder Kindergarten: Eltern kritisieren, dass es nicht voranginge

Immer wieder heiße es, man arbeite an einem Gesamtkonzept für Kindergarten und Schule in Marxzell, aber hier komme nichts in die Gänge. „Für uns ist es wichtig, dass es nicht einen zentralen Kindergarten gibt, sondern in jedem Ortsteil Kindergartenbetreuung angeboten wird“, betonte Riedinger.

Schon im November vergangenen Jahres hatte man dies in einer Liste von fast 500 Unterschriften kundgetan, eine Entscheidung war im Gemeinderat aber bisher nicht gefallen. „Wir fordern, dass der Kindergarten in Burbach abgekoppelt wird vom Gesamtkonzept, damit sich zügig etwas ändert“, so Riedinger.

In der Halle tagte währenddessen der Marxzeller Gemeinderat nichtöffentlich. Bürgermeisterin Sabrina Eisele (CDU) und einzelne Gemeinderäte kamen kurz vor die Tür. „Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, aber auch heute wird keine Entscheidung getroffen werden können“, sagte Eisele. Auf der Tagesordnung der eine halbe Stunde später beginnenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderats stand lediglich die Vergabe von Konzeptstudien und die Kostenschätzung im Bereich Kita/Schule.

In der Septembersitzung hatte Architekt Frank Morlock verschiedene Varianten vorgestellt, anschließend sollte das Büro eine Kostenschätzung ermitteln und dem Gemeinderat vorlegen. Dem stand entgegen, dass die Verwaltung juristisch prüfen musste, ob eine Zentralisierung der Schule einen Verstoß gegen die Zusammenschlussvereinbarung von 1971 darstellt.

Marxzeller Gemeinderat über weiteres Vorgehen uneins - hitzige Debatte

Einig ist man sich im Ratsgremium, dass großer Handlungsbedarf in Burbach besteht. In der teils hitzigen Diskussion spannte sich der Bogen zwischen „erst eine politische Grundsatzentscheidung fällen, danach die Vergabe an den Planer“ (Manuel Kunz, CDU) über „erst Gesamtkonzept entwickeln, aber keine Zeit verlieren für eine Lösung in Burbach“ (Marvin Dill/Alfons Benz, fraktionslos) und „nicht unter Druck setzen lassen, am finanziell Machbaren orientieren und die beste Lösung finden (Wolfgang Obreiter, MP) bis hin zu „Abkoppeln des Burbacher Kindergartens vom Gesamtkonzept“ (Bettina Beier, FW).

„Ich persönlich denke, dass ein Kindergarten in jedem Ortsteil sein sollte“, sagte Bürgermeisterin Eisele. Letztlich vergab der Gemeinderat bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme die Konzeptstudie. Unabhängig davon soll in der nächsten oder übernächsten Sitzung jedoch eine politische Grundsatzentscheidung zur Zukunft der Kindergärten fallen. „Ich möchte nicht, dass durch die Untersuchung zum Konzept Schule die Entscheidung zu den Kindergärten wieder geschoben werden“, erklärte Jürgen Mäurer (FW).