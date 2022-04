Nach dem Brand eines Wohnhauses im Kreis Freudenstadt ist eine 72-Jährige ihren Verletzungen erlegen. Im Verdacht steht ihr Sohn, der kurz nach dem Feuer in Marxzell gefasst worden war.

Nach dem Brand eines Wohnhauses Ende März in Horb-Talheim ist am Dienstag vergangener Woche die 72-jährige Frau in einem Krankenhaus ihren schweren Brandverletzungen erlegen.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 38 Jahre alte Sohn der Verstorbenen, welcher ebenfalls schwere Verletzungen erlitten hatte, befindet sich weiterhin in einer Klinik.

Verdächtiger schweigt zu Vorwürfen

Dessen Bruder, der im Verdacht steht, den Brand gelegt zu haben, war Anfang April durch Zufall bei Marxzell festgenommen worden. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Er hat sich nach Polizeiangaben bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt zu den genaueren Umständen der Geschehnisse dauern an.