An oder mit Covid-19 gestorben

Fünf Senioren sterben in Marxzeller Seniorenheim

Das Landratsamt Karlsruhe berichtet über fünf weitere Tote in einem Seniorenheim, die an oder mit Corona starben. Als Grund für das schnelle Ausbreiten des Virus sieht die Behörde nicht in Versäumnissen der Heimleitung, sondern in der Symptomlosigkeit vieler Infizierter.