Jörg Geffken gibt Bewerbung für Bürgermeisteramt in Marxzell ab

Jörg Geffken hat seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Marxzell abgegeben. Dies teilte die Gemeindeverwaltung am Montagmorgen unserer Redaktion mit. Geffken habe seine Bewerbungsunterlagen persönlich im Rathaus übergeben.

Der 54-Jährige hatte bereits im Juli angekündigt, dass er Interesse an dem Chefposten im Marxzeller Rathaus hat.

Voraussetzung für eine Bewerbung waren mindestens zehn Unterstützerunterschriften von Bürgern. Elf habe er inzwischen zusammen, berichtet Geffken.

Bewerbungsfrist läuft noch bis 4. September

Geffken ist der erste Herausforderer für die amtierende Bürgermeisterin Sabrina Eisele (CDU), die sich für eine zweite Amtszeit bewirbt. Die Bürgermeisterwahl ist am 1. Oktober, die Bewerbungsfrist läuft noch bis 4. September.

Geffken ist Bautechniker und seit 1998 im öffentlichen Dienst tätig. Derzeit steht er in Diensten der Samtgemeinde Ahlden in der Lüneburger Heide. Er kommt aus Lilienthal nordöstlich von Bremen und hat zwei erwachsene Kinder.

Am 11. September wolle er mit seiner Lebensgefährtin für mehrere Wochen nach Marxzell kommen, um bis zur Bürgermeisterwahl Wahlkampf zu betreiben, kündigt Geffken an. Am Wochenende war er bereits bei den Klostertagen in Frauenalb zu Besuch.