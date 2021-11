Legende vom Mummelsee als Basis

„Der Sagen-Code“: Marxzellerin veröffentlicht Mitmach-Fantasyroman für Kinder

Beate Hackenberg aus Marxzell erfüllt sich mit ihrem Kinderroman einen Traum. Die Story basiert auf der Legende vom Mummelsee, Sagen liegen der Autorin am Herzen. Und so taucht die Protagonistin der Fantasygeschichte in die Sagenwelt ein und erlebt ein magisches Abenteuer.