An diesem Sonntag wählen die Bürger von Marxzell ihren Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin. Die BNN berichten aus der Carl-Benz-Halle Pfaffenrot mit einem Live-Ticker. Beginn ist 17.30 Uhr.

Wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin in Marxzell? An diesem Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr steht für die Wahlberechtigten der Urnengang an. Drei Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel.

In der Reihenfolge der Bewerbungsabgabe sind das Amtsinhaberin Sabrina Eisele (CDU), die eine zweite Amtszeit anstrebt, der Bautechniker Jörg Geffken (parteilos) sowie Uhrmacher Timo Link (parteilos).

Weil es in der 5.000-Einwohner-Gemeinde keinen Bürgersaal mehr gibt, ist die Bevölkerung nach Angaben der Gemeindeverwaltung auf 18.30 Uhr in die Carl-Benz-Halle Pfaffenrot eingeladen. Auf einer Videoleinwand sollen dort aktualisiert die Ergebnisse eingespielt werden.

Live-Ticker aus Pfaffenrot startet um 17.30 Uhr

Die BNN berichten ab 17.30 Uhr mit einem Live-Ticker aus der Carl-Benz-Halle. Das Wahlergebnis verkünden wird am Abend dann Wahlausschussleiter Jürgen Kunz (Freie Wähler), um 19.30 Uhr soll zuvor der Wahlausschuss zusammentreten.