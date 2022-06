Kitzrettung Karlsruhe

Drohne rettet Bambi in Marxzell-Burbach das Leben

Das Kitzrettungsteam der Kreisjägervereinigung Karlsruhe will verhindern, dass im hohen Gras versteckte Rehkitze Opfer von Mähern werden. Wie läuft eigentlich so ein Rettungseinsatz ab und wie werden die Kitze in Marxzell aufgespürt?