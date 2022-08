Beim BNN-Sommerrätsel 2022 dreht sich alles um „Geheimnisvolle Schätze“, die in Museen der Region gehoben werden können. In unserer fünften Quizfrage geht es um einen Mercedes, der im Fahrzeugmuseum Marxzell steht.

Im 1968 gegründeten Fahrzeugmuseum in Marxzell stehen viele ganz besondere Schätze. Die meisten davon sind Autos. Zum Beispiel ein Ford Modell T aus dem Jahre 1915, ein wunderschöner Jaguar, ein schnittiger Porsche oder ein uralter Cadillac.

Selbstverständlich kann man in diesem von den Brüdern Wolfgang und Hubert Reichert betriebenen Museum auch einige Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz bewundern.

Zum Beispiel ein fast noch wie neu aussehendes Modell aus dem Jahre 1962.

Der schwarze Mercedes 220 SEb mit dem weißen Lenkrad und der Lenkradschaltung hat noch „seinen ersten Lack“, wie Wolfgang Reichert stolz erzählt. Der Tacho zeigt lediglich einen Stand von 48.960 Kilometern an.

Ganz besonders auffällig ist die Autonummer, die noch heute an dem Wagen angebracht ist. Die Nummer KA – 1000 zeigt, dass das Auto einst einen besonders wichtigen Fahrer hatte.

Nicht so richtig ins Bild der Luxuskarosse will der Wackeldackel passen, der hinten auf der Ablage steht. So ein Tierchen fand man ja früher in vielen Autos.

Seit 30 Jahren steht der Mercedes im Fahrzeugmuseum, davor hatte er schon einige Besitzer und diente einer bedeutenden Person als Dienstwagen. Welche Person war das?

Und nun zur Frage des BNN-Sommerrätsels Teil 5.

Die Frage: Wer fuhr einst den schicken schwarzen Mercedes mit der Autonummer KA-1000, der im Fahrzeugmuseum Marxzell steht?

A: Gebhard Müller, Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts

B: Bernhard Ditteney, ehemaliger Landrat des Landkreises Karlsruhe

C: Günther Klotz, ehemaliger Oberbürgermeister von Karlsruhe

D: Trudpert Müller, ehemaliger Karlsruher Regierungspräsident

Haben Sie es erraten? Dann tragen Sie die Lösung hier ein – spätestens am Donnerstag, 1. September 2022, um 13 Uhr.

Zu gewinnen gibt es attraktive Preise.

Lösung und Gewinner verraten wir am Freitagabend, 2. September.

Das sechste und letzte Rätsel erscheint am Sonntagabend, 4. September.