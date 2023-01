Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Marxzell-Pfaffenrot ein

Noch unbekannte Personen brachen in ein Haus in Marxzell-Pfaffenrot ein und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Die Polizei konnte den entstandenen Schaden noch nicht endgültig bestimmen.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 21.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Neufeld in Marxzell-Pfaffenrot eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, warfen die Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner die gläserne Terrassentür mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus.

Sie durchsuchten zahlreiche Schränke und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Den Schaden am Wohnhaus und die Summe des gestohlenen Eigentums konnte die Polizei noch nicht ermitteln.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt weiter in dem Fall und bittet Zeugen, sich telefonisch bei Ihnen zu melden.

Zeugen gesucht

(07 21) 6 66 55 55