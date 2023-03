Unbekannte brechen in zwei Firmen in Marxzell ein

Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in zwei Unternehmen in Marxzell-Paffenrot eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld und elektronische Geräte.

Zwei Firmeneinbrüche haben sich in der Nacht zum Montag in Marxzell-Pfaffenrot ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 14 und 8 Uhr Zutritt zu einem Firmengebäude „Im Schwarzenbusch“ und zwischen 16 und 8 Uhr zu einer Firma in der Straße „Zur Ziegelhütte“.

In den Räumlichkeiten des Unternehmens „Im Schwarzenbusch“ durchwühlten die Einbrecher Büros und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. In der anderen Firma drangen die Diebe ebenfalls gewaltsam ein und entwendeten elektronische Geräte. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.