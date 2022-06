McDonald’s kommt nach Ettlingen – Eröffnung noch dieses Jahr?

Fast fünf Jahre ist es her, da sagte Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) auf einem Jugendhearing im Kinder- und Jugendzentrum Ettlingen den Satz: „Ich kann euch heute fast zu 85 Prozent die Zusage geben, dass 2018 ein McDonald’s in Ettlingen eröffnet wird.“

Wie man aber weiß, gibt es auch im Sommer 2022 noch kein McDonald’s-Restaurant in der Stadt. Regelmäßige Anfragen unserer Redaktion bei der Presseabteilung von McDonald’s Deutschland wurden standardmäßig mit, „wir können noch keine Auskunft erteilen“ oder „wir befinden uns in Abstimmungsgesprächen“ beantwortet.

Jetzt deutet aber eine Baustelle auf dem als Standort vorgesehenen Aldi-Parkplatz in der Pforzheimer Straße darauf hin, dass das Fastfood-Angebot kommen wird. Und erstmals nennt McDonald’s auch einen Zeitplan.

Vermieter ist Aldi in der Pforzheimer Straße

So heißt es auf eine neuerliche Mail: „Voraussichtlich Mitte Juli können wir die Mietfläche übernehmen, um mit den Baumaßnahmen für das McDonald’s Restaurant zu starten“.

Zuvor sei der Vermieter (also Aldi) gefordert, entferne Pflaster, Beleuchtung und mehr. Ein genaues Eröffnungsdatum stehe noch nicht fest, „das Opening soll aber auf alle Fälle noch dieses Jahr erfolgen“.

Über die Zahl der Arbeitsplätze, die entstehen sollen, wurde nichts mitgeteilt und auch nichts zur Höhe der Investitionen.

Vor allem junge Leute wollen ein Schnellrestaurant

Ein Schnellrestaurant wünschen sich in Ettlingen vor allem Jugendliche. Das erklärten sie immer wieder bei Befragungen dazu, was ihnen denn in der Stadt fehle. Und auch der Jugendgemeinderat hatte in wechselnder Zusammensetzung das Thema immer auf seiner Agenda.

Bisher müssen Fastfood-Fans nach Karlsruhe fahren, wo der amerikanische Konzern mehrere Filialen unterhält. Als Standort in Ettlingen war mal die Zehntwiesenstraße bei den dortigen Einkaufsmärkten im Gespräch, ferner wurde schon über den Seehof spekuliert wegen dessen exponierter Lage an der B3 und nahe der A5.

Für das wertvolle Seehof-Areal haben aber die Stadt Karlsruhe und die Stadt Ettlingen andere Pläne – sie wollen dort ein gemeinsames Gewerbegebiet entwickeln.

Heftige Diskussionen unter Gegnern und Befürwortern

McDonald’s entschied sich schon vor Jahren für das Parkplatzareal von Aldi in der Pforzheimer Straße. Als das publik wurde, entspann sich eine heftige Pro- und Kontra-Diskussion – sowohl in Leserbriefen als auch in den sozialen Medien.

Veganer und Vegetarier machten gegen Fleischesser und umgekehrt mobil, es wurde die Frage „Noch mehr Müll?“ gestellt oder auch angezweifelt, ob der Standort am östlichen Stadtausgang Sinn mache.

Einige Stimmen fürchteten gar um die neue Mensa am Schulzentrum Horbachpark. Tenor: Wenn zu den vielen Imbissläden in der Innenstadt, die gerne von Schülern aufgesucht würden, noch ein McDonald’s komme, seien die Mensa-Millionen raus geschmissenes Geld.

Nun, die Imbisse haben der Mensa erkennbar nicht geschadet: Die neue Form der Mittagsverpflegung dort wird gut angenommen.