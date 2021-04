Mehr Corona-Tests in Unternehmen? So reagieren die Firmen im Albtal

Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold will noch mehr Corona-Tests in den Unternehmen. Die BNN haben bei verschiedenen Arbeitgebern in Ettlingen und Umgebung nachgefragt, wie sie es mit Tests handhaben.

Der Arbeitsplatz gilt als einer der Orte, an denen besonders viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt werden. Dennoch hat die Konferenz der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin bislang die Firmen nicht verpflichtet, Corona-Tests in ihren Unternehmen vorzunehmen.

Für Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold bleibt dies eine offene Flanke der gewünschten flächendeckenden Corona-Teststrategie: Er hat sich für eine Testpflicht in den Firmen ausgesprochen. Auch am Arbeitsplatz solle das Gleiche gemacht werden wie in Kindergärten und Schulen. Testkits, mit denen das jeder leicht an sich selbst machen könne, der so genannte Popeltest, seien ausreichend da, so Arnold.

Dass sich die Ministerpräsidenten bei ihrem letzten Treffen in Berlin nicht darauf verständigt hätten, findet der Ettlinger Oberbürgermeister schon etwas irritierend.