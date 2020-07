Mehr Sicherheit für Radler beim Ettlinger „Erbprinz”

Johannes Kloppenborg, begeisterter Radfahrer und beim ADFC in Ettlingen aktiv, freut sich. Endlich, sagt er, gehe der Wunsch vieler Radfahrer nach einer sichereren Nord-Süd-Verbindung im Ettlinger Zentrum in Erfüllung. „Wir sind froh darüber, dass in der Rastatter Straße zwischen dem Erbprinz und dem Bahnübergang etwas passiert.” Die Situation dort sei für Radfahrer seit vielen Jahren „sehr unbefriedigend und gefährlich”, da sie auf dem Streckenabschnitt keinerlei Schutz haben. Wohl führt ein markierter Streifen vom Lauerturm vorbei an der Schillerschule, dem Hort und dem Roten Rathaus. Alles weitere sei „unstrukturiertes Stückwerk”, so Kloppenborg. Denn auf Höhe des Ettlinger Vogel Hausbräu am Abzweig zur Rheinstraße endet der Radfahrerschutz. Wer weiter zum Erbprinz will, zum Bahnübergang und darüber hinaus Richtung Eichendorff-Gymnasium und Landstraße, dem bleibt nichts anderes übrig, als die Fahrbahn zu nutzen.

Der Grünstreifen soll versetzt werden

Das soll sich ändern: Das Planungsbüro Koehler und Leutwein in Karlsruhe hat für die Stadt überraschend eine Lösung gefunden, die folgendes vorsieht: Vom Erbprinz bis über die Bahnschranke hinaus wird der bislang als Fahrbahnteiler vorhandene Grünstreifen versetzt in Richtung Schloss. Der gewonnene Platz, so Oberbürgermeister Johannes Arnold, reiche aus, um stadtauswärts (also vom Erbprinz zum Bahnübergang) eine Spur für Radfahrer zu markieren. Sie ist 1,80 Meter breit, die Bushaltestelle bleibt ausgespart.

Autos in zwei Reihen vor der Ampel am Bahnübergang

Laut Planungsamtschef Wassili Meyer-Buck wird es für Autofahrer, die stadtauswärts unterwegs sind, dennoch möglich sein, sich am Bahnübergang in zwei Reihen nebeneinander aufzustellen – und zwar auf einer überbreiten Fahrbahn. Der Straßenraum gebe das her und Rückstaus zur Rheinstraße würden so vermieden. Wer mit dem Auto stadteinwärts fahre, der komme von der Ampel-Kreuzung am Eichendorff-Gymnasium bis zur Schillerbrücke jedoch nur noch auf einer Spur weiter. Mit zwei Ausnahmen: kurz vor der der Abbiegung Rheinstraße und der zur Tiefgarage Sparkasse/Neuer Markt sind es zwei Spuren, damit hier die Leistungsfähigkeit für den Auto-Verkehr erhalten bleibt. Für Radler geht es auf einem eigenen Streifen entlang der Rastatter- und der Schillerstraße bis vor zum Lauerturm. Diese Verbindung wird durch die Reduzierung des Fahrstreifens für Autofahrer möglich.

CDU: Geld noch in diesem Jahr bereit stellen

„Jetzt ist der Gordische Knoten durchschlagen, jetzt wollen wir mit dem Projekt auch schnell vorankommen”, sagt Rathauschef Arnold. Da der Grünstreifen aus Naturschutzgründen nur bis Ende Februar 2021 angetastet werden darf, ansonsten bis zum Herbst 2021 stehen bleiben muss, hat die CDU-Gemeinderatsfraktion erfolgreich beantragt, das Geld für das Vorhaben im Vorgriff auf 2021 schon jetzt locker zu machen. Damit kann die Verwaltung im Herbst loslegen und rechtzeitig vor dem Frühjahrstermin fertig sein.

Verbesserungen auch auf der Ost-West-Achse

Verbessern soll sich die Situation von Radlern in der Innenstadt auch auf der Ost-West-Achse – und zwar in der Pforzheimer Straße ab der Musikschule bis zum Lauerturmkreisel. Dort erfolgt in nächster Zeit eine Neubebauung auf dem alten Feuerwehrgelände und sodann an der Ecke Pforzheimer-/Karlsruher Straße. Im Zug dessen erhalten Radler beim Feuerwehrareal einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Am Lauerturmkreisel wird der bestehende Geh- und Radweg verlängert und in Richtung ehemalige Kaserne angebunden.

Ein langer und bislang unerfüllter Wunsch der Radfahrergemeinde ist eine bessere Verbindung die Höhenstadtteile. „Immer mehr Menschen kaufen sich E-Bikes, mit denen sich die Steigung nach Spessart mühelos bewältigen lässt”, sagt Johannes Kloppenborg. Entlang der Landestraße 613 („Neue Steige”) sei das aber lebensgefährlich, sodass der ADFC wie die Stadt auf die Alternative „Alte Steige” setze. Die beginnt beim Schützenhaus und ist derzeit nicht mehr als eine Schotterpiste durch den Wald. Vorgesehen sei eine Asphaltierung und angedacht eine Beleuchtung, allerdings „wissen wir nicht, ob wir das dürfen”, so Johannes Arnold. Leerrohre dafür würden jedenfalls mal gelegt. Derzeit laufe eine artenschutzrechtliche Prüfung für die Strecke.

Land würde die Kosten für „Alte Steige” tragen

Die „Alte Steige” endet kurz vor dem Ortseingang Spessart nahe dem Discounter netto. Wer dann weiter radeln will Richtung Schöllbronn, muss das auf der L 613 tun, wo aber ein Radfahrstreifen kommen soll. Am Ortsausgang von Spessart muss man die Seite wechseln , um auf den schon bestehenden Radweg nach Schöllbronn zu gelangen. Wer in den dritten Höhenstadtteil, nach Schluttenbach, will, fährt am Funkturm vorbei ein kurzes Stück durch den Wald, ehe er auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg in den kleinen Ortsteil gelangt. Meyer-Buck zufolge sieht das Regierungspräsidium Karlsruhe die Lösung „Alte Steige” als Alternative zu einem Radweg an der „Neuen Steige”, wie er eigentlich vorgeschrieben wäre. Daher wird das Land auch für die Ausbaukosten aufkommen. Das Plangenehmigungsverfahren für die „Alte Steige” soll 2021 abgeschlossen sein. Ettlingen hofft auf einen Ausbaubeginn 2022.