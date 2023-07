Das wünscht man niemandem. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr wie zuvor. Ein Wohnungsbrand, wie ihn die Ettlinger Familie Bilinc mit ihren drei Kindern erlebt hat, macht betroffen. Das viele Jahre bewohnte Zuhause ist zerstört, Erinnerungen verbrannt, die Zukunft ungewiss.

In solchen Fällen muss es schnell gehen. Eine Ersatzwohnung ist das A und O. Im aktuellen Fall dauerte das zu lange. Keine Frage; der Mietwohnungsmarkt ist äußerst ausgedünnt und es kam auch noch Pech sowie die ausgeprägte Bescheidenheit und Zurückhaltung der Familie dazu. Dass am Ende die bemerkenswerte Solidargemeinschaft der Schillerschule, dann die Hilfsbereitschaft fast einer ganzen Stadt anspringt, ist nicht nur ein gutes Zeichen. Dies zeigt, was Mitgefühl und beharrlicher Zusammenhalt erreichen können. Ettlingen ist nicht anonym.

Das Beispiel der Familie Bilinc zeigt aber auch einen Missstand. Die Sorglosigkeit mit Blick auf die Absicherung des eigenen Lebens. Wer ohne Hausratsversicherung vor sich hin wohnt, nimmt ein großes Risiko in Kauf. Im Fall eines Brandes ist alles weg. So ging es zuletzt in kleinerem Umfang auch Mitgliedern des Ettlinger Kleingartenvereins beim verheerenden Brand vergangenes Jahr mit ihren Häuschen, die nicht oder nur unzureichend versichert da standen.

Ettlinger Familie mit großem Glück im Unglück

So großes Glück wie die nun betroffene Familie haben nicht viele. Dass Freunde und eine engagierte Klassenlehrerin uneigennützig helfen, unterstützen, organisieren. Dass bei einer aufgezäumten Spendenaktion bis jetzt schon fast 10.000 Euro zusammenkommen, heimische Geschäfte Sachspenden geben, der Patron eines Fünf-Sterne-Hotels ohne zu überlegen um Gotteslohn Obdach gewährt und treffend betont: „Es ist gut, wenn man Freunde hat.“

Die Bilincs haben ihre Lektion in Sachen Versicherungsschutz gelernt, betont das Ehepaar – aus Schaden wird man bekanntlich klug. Auf diesen schmerzhaften Umweg zur Erkenntnis lassen es hoffentlich andere angesichts des warnenden Beispiels nicht weiter ankommen. Ein Brand in den eigenen vier Wänden kann passieren, jederzeit, niemand ist davor gefeit.