Wer ist Opfer, wer Täter? Beim Auftakt eines Prozesses am Landgericht Karlsruhe wurden unterschiedliche Sichtweisen geschildert. Zwei wichtige Zeugen wurden überraschend am Verhandlungstag verhaftet.

Rheinstetten/Karlsruhe. Eine unerwartete Wendung nahm der Auftakt eines Prozesses am Landgericht Karlsruhe, in dem sich ein 37-Jähriger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an seinem Neffen verantworten muss.

Er soll dem damals 26-Jährigen im Februar 2020 in einer Autowerkstatt in der Rheinstettener Industriestraße unvermittelt ein Messer in den Bauch gerammt und dabei, so die Anklage der Staatsanwaltschaft, tödliche Verletzungsfolgen in Kauf genommen haben.

Die acht Zentimeter lange Messerklinge sei daraufhin abgebrochen und zu Boden gefallen, der Bruder des Niedergestochenen sei eingeschritten, woraufhin der mutmaßlich Täter im Auto davonfuhr. Er wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen. Das Opfer der Messerattacke musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden.