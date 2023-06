Ettlinger schreibt Mutmacherbuch über kleinen Delfin für kranke Kinder

Michael Wollhöwer aus Ettlingen ist Vater eines kranken Jungen und will anderen Betroffenen helfen. Der Erlös aus dem Buchverkauf geht an den Karlsruher Verein Stelzenmännchen.

Was die Delfintherapie anging, war Michael Wollhöwer bis zuletzt skeptisch. Als ihn Delfindame Chabelita dann aber mit ihrer Schnauze berührte, war das, als ob sie ihm neue Lebenskraft einflößt.

„Ein warmes Gefühl, wie wenn man einen Schnaps trinkt“, sagt der 57-Jährige und lacht. „Ober wie wenn man jemanden, in den man verliebt ist, zum ersten Mal küsst.“ Als er da im Delfinbecken stand, hatte er im Gesicht plötzlich ein breites Lachen – es war das erste Mal seit Langem für den Familienvater, der unter einem Burnout litt.

Sohn des Ettlinger Autors leidet unter PTEN-Hamartom-Tumor-Syndrom

Nicht nur er, sondern die ganze Familie sei von dem Aufenthalt auf der Karibikinsel Curaçao verändert zurückgekommen, erzählt er. Allen voran sein Sohn Robert, der an einer sehr seltenen Krankheit leidet: dem sogenannten PTEN-Hamartom-Tumor-Syndrom. Dadurch hat Robert ein deutlich erhöhtes Risiko, gut- und bösartige Tumore zu bekommen.

Die Delfintherapie auf Curaçao, dachten seine Eltern, könnte der letzte Wunsch sein, den sie ihm erfüllen. Da war Robert zwölf. Inzwischen ist er 14 Jahre alt und denkt gerne an die Zeit auf Curaçao zurück, die ihn auf andere, positive Gedanken brachte und ihm Motivation gab, weiterzukämpfen.

Weil er glaubt, dass Roberts Geschichte – fantasiereich erzählt und illustriert mit bunten Zeichnungen – auch anderen Kindern Mut machen kann, hat Michael Wollhöwer daraus ein Buch gemacht.

„Robby aus Ettlingen und die Abenteuer des kleinen Delfins auf der Reise zum Glück“ heißt es und handelt vom kleinen Delfin Robby, der auf der Flucht vor gefährlichen Haifischen fast in das Schleppnetz von Fischern gerät, es am Ende aber doch schafft, ihnen zu entkommen.

Erlös aus Buchverkauf geht an Stelzenmännchen in Karlsruhe

Herausgeber ist der Förderverein für krebskranke Kinder Karlsruhe, auch bekannt als Stelzenmännchen. Bei dem Verein kann man das Buch bestellen, zudem soll es an Kliniken verteilt werden.

Einen festen Preis gebe es nicht, erklärt Wollhöwer, und er will auch keine Orientierungssumme nennen. Die Leute sollen für das Buch geben, so viel sie wollen – der komplette Erlös fließt in die Hilfe für krebskranke Kinder.

500 Bücher seien bereits gedruckt und geordert worden, eine zweite Auflage sei in der Mache, berichtet der Autor.

Wichtig ist ihm, zu betonen, dass das Buch Teamwork war. Als IIllustratorin hat er die erfahrene Grafikdesignerin Sibylle Zimmer gewinnen können, als Lektorin Petra Stalbus von der Textagentur „wortstark!“.

Ohne die beiden, sagt er, wäre die Geschichte nicht so rund geworden, wie sie jetzt ist. „Da war einfach eine große Harmonie, wir haben uns verstanden.“

Weitere Bücher sind in Planung

Die Erzählung von Robby und den Delfinen soll nicht das einzige Kinderbuch aus seiner Feder bleiben, kündigt Wollhöwer an. „Ich habe schon Ideen für mindestens zehn weitere.“

Wie das Erstlingswerk sollen sie über Stelzenmännchen verlegt und herausgegeben werden. Im Februar reisen Robert, sein Bruder Nico und die Eltern noch einmal nach Curaçao zur Delfintherapie. Dort will Michael Wollhöwer Inspiration für weitere Geschichten sammeln.