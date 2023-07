Mit dem Flohmarkt im Ettlinger Horbachpark werden die Ferien eingeläutet

Was das Kinderherz begehrt, gibt es beim Kinderflohmarkt im Ettlinger Horbachpark. Die Resonanz am Donnerstag war groß, auch wenn das Wetter nur bis mittags mitspielte.

Anselm lässt mit sich handeln. Der zwölfjährige Gymnasiast verkauft Playmobil-Objekte sowie Bücher der Serie „Die drei Fragezeichen“ und hat recht professionell bereits eine Wunsch-Preisliste erstellt. Davon weicht er aber auch ab. Von Fall zu Fall.

Anselms Eltern halten sich im Hintergrund und beobachten leicht staunend und leicht bewundernd die Wandlung ihres Kindes zu einem gewieften Geschäftsmann. Dies eine Szene vom bestens besuchten Kinderflohmarkt im Horbachpark beim Schulzentrum, der nun – baustellenbedingt – das zweite Mal an diesem Ort stattfand und traditionell den Beginn der Sommerferien markiert.

Rund 170 Beschicker bieten in Ettlingen Waren an

Und der Markt lief weitaus besser als erwartet, denn der Wetterbericht hatte Düsteres vorhergesagt. Doch gerade die frühen Vögel unter den insgesamt etwa 170 Marktbeschickern hatten Glück: Das Wetter hielt bis etwa um die Mittagszeit. Erst dann begann es, zu nieseln.

Und so durchstreiften die Kaufwilligen die Wege mit den Angeboten von Büchern, Spielen, Spielzeugautos, Kleidung, Puppenhäusern, Plüschtieren und solchen aus Plastik und schleppten schon kurz nach 9 Uhr Tüten voller Sachen zu dem voll belegten Parkplatz und darüber hinaus Richtung Stadt.

Weiter Weg zum Parkplatz als Kritikpunkt

Manche Verkäufer bedauerten den weiten Weg ins Zentrum oder zu den Autos, da sich dadurch große Gegenstände schlechter verkaufen ließen. Doch ansonsten war die Stimmung bestens. „Alles läuft prima. Es ist wie immer viel los“, freute sich Iamse Wipfler vom Amt für Bildung, Jugend, Familie und Senioren.

Die Stellplätze werden ohne Anmeldung und ohne Gebühr vergeben – ein großes Plus dieses Flohmarktes, bei dem lediglich kontrolliert wird, ob auch wirklich nur Kindersachen verkauft werden.

Das Fehlen von Geldautomaten in der Nähe sei ein kleiner Minuspunkt, so Wipfler. Gerade, wenn es um Spontankäufe geht. Britta Klasing und ihre beiden Söhne haben damit aber kein Problem. Sie verkaufen gut und sehen einen Sinn in dem Flohmarkt: „Es ist schön, wenn wir noch anderen Kindern eine Freude mit den Sachen machen können. Und unsere Söhne üben spielerisch, etwas zu verkaufen.“

Anfangs waren die Käufer etwas verhalten, doch jetzt zieht es an. Karin Pulskamp

Verkäuferin

Karin Pulskamp und ihre zwei Kinder Jakob und Emma stehen gut gelaunt hinter dem Ladentisch gegenüber. Mit einer anderen Mutter teilen sie sich den bunten Stand mit allem Möglichen, das Kinderherzen hochschlagen lässt: Autos, CDs, Spiele und Bücher.

„Anfangs waren die Käufer etwas verhalten, doch jetzt zieht es an“, so Pulskamp. Vielleicht trug auch die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen durch die Alemannia Bruchhausen auf dem Gelände zur Kauflaune bei.

Wem nach Deftigerem der Sinn stand, wurde in der Schulmensa fündig, die an diesem Tag geöffnet hatte. Bernd Hör hinter dem Tresen: „Wir haben nicht mit einem solchen Andrang gerechnet. Brezeln gehen immer, aber jetzt sind nur noch wenige da.“

Gegen 12 Uhr mittags löste sich der Flohmarkt langsam auf. Der Start in die Sommerferien ist gelungen.