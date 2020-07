19-Jähriger eingeklemmt

Mofa kollidiert an Bahnübergang in Rheinstetten mit Pkw – zwei Jugendliche verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in Rheinstetten-Mörsch ereignet. An einem Bahnübergang in der Kolpingstraße kollidierte ein Pkw mit einem Mofa-Roller. Auf dem Mofa-Roller saßen ein 19-Jähriger und seine weibliche Beifahrerin. Der Rollerfahrer stürzte und wurde mit dem Bein unter dem Pkw eingeklemmt.