Mountainbiker erkunden bei Mai.Bike im Horbachpark in Ettlingen neue Pfade

Die zweitägige Mai.Bike feierte im Horbachpark in Ettlingen am Samstag und Sonntag wieder einmal einen vollen Erfolg. „Es hat inzwischen Tradition dabei zu sein, dazu ist das Wetter genau richtig“, freut sich Jochen Argast über die Rahmenbedingungen. Der 51-Jährige startet in zweiter Generation, auch sein Sohn Lenny ist dabei.

„Sonst fahre ich immer nur auf dem Strommasten-Downhill nach Grünwettersbach oder auf den Seven Hills“, sagt der 14-Jährige und freut sich darüber, ein paar neue Wege kennenzulernen. Dass er und sein Vater aus Karlsruhe mit dem Fahrrad hergekommen sind, versteht sich von selbst.

Die Argasts sind Mitglied des Mountainbike-Clubs (MTBC) Karlsruhe, der die Veranstaltung ausrichtet und inzwischen über 1.000 Mitglieder zählt, von denen einige als Helfer im Einsatz sind. „Es gibt drei Strecken, den Wellness-Ride, den Fun-Ride und den Pro-Ride“, erklärt Mirjam Hüttner vom MTBC.

Der Mai.Bike-Gedanke: Kein Rennen, sondern eine Ausfahrt mit dem Mountainbike

Ganz wichtig dabei: Der Mai.Bike-Gedanke. Denn die Veranstaltung ist kein Rennen, sondern eine Ausfahrt und spricht Freizeitsportler aller Könnerstufen an, die gerne Touren fahren.

Auf den drei Strecken, die 25, 45 und 68 Kilometer lang sind, gibt es zudem Verpflegungsstationen. „Darauf sind wir besonders stolz, dieses Jahr gibt es Schupfnudeln mit Apfelmus“, sagt Mitorganisator Martin Holler. Er würde selbst gerne mitfahren und mitessen.

Die Ausfahrten hier sind einfach super. Dominique Labonte, Mountenbikerin

Die Veranstaltung reizt die Sportler besonders, denn normalerweise dürfen viele der Trails gar nicht befahren werden. In den regulären Trainings unter der Woche geht es daher hauptsächlich über Waldwege, gefeilt wird dabei trotzdem an Tempo und Technik.

Am Mai.Bike-Wochenende gibt es jedoch auch für die kleinen Wanderpfade eine Sondergenehmigung. Das Event findet nämlich in guter Kooperation mit dem Kultur- und Sportamt der Stadt Ettlingen statt. Darüber freuen sich die Organisatoren.

„Die Ausfahrten hier sind einfach super, ein tolles Naturerlebnis im Albtal“, freut sich Dominique Labonte, ehe er sich wieder auf sein Zweirad schwingt und die nächste Steigung in Angriff nimmt. Natürlich ist dabei die Sicherheit auch wichtig, alle Fahrerinnen und Fahrer sind mit Helm unterwegs, teilweise sogar mit zusätzlicher Schutzausrüstung.

Bei der Mai.Bike gibt es Foodtrucks und Breakdancer im Rahmenprogramm

Bei so vielen Fahrtkilometern braucht es deswegen auch das richtige Gefährt. „Wichtig ist eine gute Dämpfung, das nimmt die Energie aus den Wellen“, weiß auch Nik Muller.

Der 14-Jährige ist nämlich gerade im Pumptrack unterwegs. Sozusagen eine Rampe, die mitten durch die Rasenarena verläuft und vor allem von den kleinen Mountainbikern liebend gern genutzt wird. Und dabei nicht nur mit dem Fahrrad, auch auf City-Rollern düsen viele der Kids durch den Parcours.

Und wer von dort aus einige Meter weiter läuft, stellt fest, dass es beim Mai.Bike nicht nur den Fahrradsport zu bewundern gibt. Vor der Albgauhalle haben Food-Trucks und weitere Stände ihren Platz bezogen.

Und auf der Bühne im Pavillon steht Bobby Balboa und peitscht wieder einmal ein paar Breakdancer an. Denn das dortige On-Fire-Festival ist in der Szene beliebt. „Die Bedingungen hier sind einfach super, die Ettlinger sind ein geiles Publikum“, strahlt der 40-Jährige, der das Battle gemeinsam mit dem Ettlinger Ralf Tührbach von den 913 Studios veranstaltet.

Tatsächlich, viele der Radler sind auf den Bierbänken wieder zu finden, um nun die Tänzer anzufeuern. Auch einige, die noch auf dem Flohmarkt vorbeigeschaut haben, der am Ufer des Horbachsees platziert wurde, sind noch da. Eine schöne Abrundung der gelungenen Ausfahrt.