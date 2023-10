Müllcontainer brennt in Ettlinger Innenstadt – Feuerwehr im Einsatz

Für Aufsehen hat am Mittwochabend ein brennender Müllcontainer hinter dem Kaufhaus Müller gesorgt. Die Feuerwehr Ettlingen schließt Brandstiftung nicht aus.

In der Ettlinger Innenstadt hat am Mittwochabend ein Müllcontainer gebrannt. Das Feuer brach kurz vor 18 Uhr auf der rückwärtigen Seite des Kaufhauses Müller aus. Binnen kurzer Zeit breitete sich der Rauch aus und zog viele Schaulustige auf beiden Seiten der Alb an.

Die Ettlinger Feuerwehr rückte mit zwei großen Fahrzeugen an. Wie Feuerwehrkommandant Martin Knaus am Einsatzort sagte, hätten Mitarbeiter des Kaufhauses bereits mit dem Löschen angefangen. Die Feuerwehr löschte den Rest.

Feuerwehrkommandant: Zigarette könnte der Auslöser sein

Der Müllcontainer war mit Papier gefüllt, entsprechend schnell breiteten sich die Flammen darin aus. Brandstiftung sei nicht auszuschließen, sagte Knaus.

„Von allein fängt eine Tonne ja nicht an zu brennen.“ Möglich sei etwa, dass eine weggeworfene Zigarette das Feuer auslöste.

Die Feuerwehrleute, die wegen des Rauches mit Atemschutz anrückten, hatten den Brand schnell unter Kontrolle.