Sperrmüllberge vor einem Wohnblock in der Bunsenstraße 2-4 ärgern Anwohner. Der Stadt Ettlingen hätten sie Vorschläge gemacht, was getan werden könne. Geschehen sei aber nichts.

Das ist kein schöner Anblick an der Straße und erst recht kein schöner Ausblick aus dem Fenster oder vom Balkon der Nachbarn: Vor dem Wohnblock Bunsenstraße 2 bis 4 stapelt sich regelmäßig Sperrmüll aller Art auf. Von Matratzen über Schränke, Nachttische bis zu ausgemusterten Stühlen und Lampen.

Und so manches Mal sind auch noch Elektroschrott und kaputte Fahrräder dabei. Zwar steht dort ein grüner Sichtschutz, doch reicht der bei weitem nicht aus, um den Sperrmüllberg zu verdecken.

Anwohner aus der Rheinstraße haben sich daher mehrfach an die Stadt Ettlingen gewandt, ohne dass (bislang) Abhilfe geschaffen worden wäre. Und das ärgert sie gewaltig. Da nichts geschehen ist, „gehen wir jetzt den Schritt an die Öffentlichkeit“, so ein Mieter aus dem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße, der auf die Müllhalde schaut.