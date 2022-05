Eltern müssen mit hohen Kosten rechnen

Nach Amok-Fehlalarm in Ettlingen: Polizei hat drei Verdächtige

Nach der mutwilligen Auslösung eines Amok-Alarms am Donnerstag vergangener Woche an einer Schule in Ettlingen hat die Polizei die mutmaßlichen Verursacher ermittelt. Warum es für deren Eltern jetzt teuer werden könnte.