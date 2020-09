Unfallort unbekannt

Nach dem Aufgriff eines alkoholisierten Autofahrers in Ettlingen sucht die Polizei nach einem Unfallort

Ein Betrunkener wurde am Mittwoch von Ettlinger Polizisten hinterm Steuer erwischt. Dabei erkannten die Beamten frische Schäden am Fahrzeug des Mannes. Jetzt sammelt die Polizei Hinweise, um zu ermitteln, an welchem Ort der Autofahrer in einen Unfall verwickelt war.