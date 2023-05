Nach Erster-Mai-Scherz: Die Karlsbader Blitzer sind wieder „scharf“

In Karlsbad wird wieder geblitzt. Die drei von Unbekannten mit Alufolie und Klebeband „entschärften“ stationären Geschwindigkeitsmessgeräte sind laut Ordnungsamtsleiter Jürgen Augenstein wieder „scharf“.

Befreit worden seien die Anlagen durch die Polizei, die Verwaltung habe hier nichts mehr veranlassen müssen. „Wir haben keine Schäden feststellen können“, so Augenstein gegenüber unserer Redaktion.

Man hake die Klebeaktion unter der Rubrik „Erster-Mai-Scherz“ ab. Betroffen waren die Geräte in Spielberg beim Netto-Markt, außerdem am Langensteinbacher Freibad und in der Ortsdurchfahrt Langensteinbach Richtung Auerbach. Insgesamt verfügt Karlsbad über acht stationäre Geschwindigkeitsmesser, zwei weitere werden Augenstein zufolge noch modernisiert.