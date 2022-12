Der 31. Januar ist kein guter Tag für den Kleingartenverein Ettlingen. Gegen 17 Uhr bricht ein Feuer aus, Vereinsmitglieder stehen fassungslos dabei, wie mehrere grüne Reiche mit den dazugehörigen Schrebergartenhäuslein in Flammen aufgehen. Tränen fließen. Bis 22 Uhr kämpft die Feuerwehr vor Ort auf der Anlage in Ettlingen-West, doch sechs Hütten liegen in Schutt und Asche. Was folgt sind Ängste der betroffenen Mitglieder und Fragezeichen beim Verein. „Das war eine Arbeit“, blickt Vereinsvorsitzender Uwe Adamzseski zurück.

Die finanziellen Sorgen sind enorm. Neben den Hütten der Mitglieder, die nicht alle versichert waren, zerstört der Brand auch Strom- und Wasserleitungen. Zunächst muss der ganze Schutt weg. Die Mitglieder stehen zusammen, Firmen unterstützen den Verein. „An zwei Wochenenden wurde alles raus geräumt“, Dutzende Helfer vom Verein und sich solidarisierende Menschen packen mit an.

Der Verein ist noch weiter zusammengerückt. Uwe Adamzseski, Vereinsvorsitzender

Und was kommt nach der Räumung? „Alle haben überlebt“, sagt Platzwart Leonardo Cottone erleichtert. Will meinen, alle Kleingärtner, die vom Feuer heimgesucht wurden, sind noch da – es stehen wieder schmucke Häuschen auf den Parzellen. Der Russe Sergej Zacharkos hat seine Dacha verloren und ist nicht versichert.

Doch Stück für Stück baut er sie wieder auf, das Häuschen steht. Multikulti ist beim Kleingartenverein Alltag. Der Pole Edward Wiselka etwa bekommt nur einen Teil erstattet, ist unterversichert. Ein Häuschen aus Polen ist die bezahlbare Lösung. Stück für Stück kehrt Leben auf die zerstörten Areale zurück. Eine Feuerversicherung ist für Mitglieder inzwischen Pflicht.

Tausende Euro Spenden fließen in Ettlingen

Adamzseski blättert auf seinem Handy Fotos durch, die er nach dem Brand aufgenommen hat. Es war nicht zu klären, ob es Brandstiftung oder ein technischer Defekt war. „Die Betroffenen konnten es kaum abwarten, bis die Polizei die Freigabe erteilt hatte.“ Die Solidarität war groß. 1.000 Euro gibt der Pfennigbasar Ettlingen, 5.000 Euro die Stadt, 20.000 Euro fließen von der Bürgerstiftung, um Stromtechnik und Wasserinfrastruktur zu erneuern. Dieser Geldsegen sei unheimlich wichtig gewesen. „Die Saison war gerettet.“

Was bleibt vom Brand? „Wir sind froh, dass wir alles hinter uns haben“, betont Adamzseski. Doch das Feuer hatte tatsächlich auch sein Gutes. „Der Verein ist noch weiter zusammengerückt.“ Die große Gesamtanlage des Vereins hat getrennte Bereiche, das Unglück habe zusätzlich Gemeinschaft erzeugt. Bei Arbeitseinsätzen werde inzwischen bereichsübergreifend zusammen geschafft.

Einbruchserie ebenfalls überstanden

Adamzseski und Cottone blicken auf ein positives Jahresende. Hat man doch auch eine große Einbruchserie im Herbst überstanden. „Der hat 130 Einbrüche gemacht in der Region, nicht nur bei uns. Hier waren 32 Grundstücke betroffen.“ Adamzseski kramt in den Handy-Daten und zeigt ein Video, das seine Überwachungskamera vom Täter machte, unmaskiert und bestens erkennbar.

Das Video bekommt die Polizei – Mitte Oktober wird der Einbrecher in Karlsruhe-Neureut geschnappt. „Was für ein Jahr“, sind sich Adamzseski und Cottone einig. 2023 darf es etwas ruhiger werden.