Als „Fremdkörper“ hatten manche die dunklen Klinkersteine an der Fassade des Sparkassengebäudes in der Ettlinger Altstadt gesehen. Jetzt soll eine Lasur die Fassade aufhellen.

Deutlich aufgehellt werden soll die neue Fassade des Sparkassengebäudes in der Ettlinger Altstadt. Zuvor hatte es Kritik an der vorgesehenen Gestaltung in einem dunklen Rotton gegeben.

Bei einem Vor-Ort-Termin hatten sich Vertreter der Stadtverwaltung und des Stadtrats mit der Sparkasse und dem Architekten darauf geeinigt, dass der Klinkerstein nochmals überarbeitet werden solle.

Das Ergebnis steht nun fest, wie die Sparkasse mitteilte. „Nach intensiven Beratungen und Begutachtung mehrerer Musterfassaden“ habe man zusammen mit Vertretern der Stadt und des mobilen Gestaltungsbeirats, in dem auch Stadträte sitzen, „eine wohl abgewogene Lösung zur Beschichtung der Klinkerfassade“ gefunden.

Klinkerfassade soll an benachbarten Gebäudeteile angepasst werden

Die Klinkerfassade soll durch eine Lasur an den „eher matten Sandstein“ der Nachbarfassaden angepasst werden. Ursprünglich hatte man über ein „Schlämmen“ der Fassade nachgedacht, nach Angaben des zuständigen Architekten wollte aber keine Firma dafür eine Gewährleistung übernehmen.

Nun also die Lasur. „Ich bin froh, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben“, sagt SPD-Stadtrat René Asché, der sich in einem Schreiben an Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) erkundigt hatte, warum man an „dieser markanten Stelle auf derart dunkle Klinker“ gesetzt habe.

Mit der neuen Lösung sei er sehr zufrieden, sagte Asché gegenüber unserer Redaktion. Bei einem Vor-Ort-Termin am Sparkassengebäude diese Woche seien Vertretern der Stadt und des mobilen Gestaltungsbeirats mehrere Vorschläge für die Fassadengestaltung unterbreitet worden. Die Entscheidung für die Variante, die nun umgesetzt werden soll, sei einstimmig gewesen.

Ende Oktober sollen Arbeiten abgeschlossen sein

Durch die Planänderung – Lasur statt Schlämmen – werde es zu einer Kostensteigerung bei dem Bauvorhaben kommen, heißt es auf Nachfrage von der Sparkasse Karlsruhe. Wie hoch diese ausfalle, sei aber unklar, da noch keine Angebote für die Arbeiten eingeholt werden konnten.

Insgesamt investiert die Sparkasse Karlsruhe in ihr Domizil für etwa 40 Mitarbeiter gut 20 Millionen Euro.

Die Sparkasse rechnet damit, dass die Arbeiten „unter der Voraussetzung einer regenfreien Woche wie geplant bis Ende Oktober abgeschlossen werden“ können. Dann soll auch das Gerüst um das Gebäude verschwinden.

Café Böckeler will Anfang November eröffnen

Die Sparkasse plant ihren Umzug aus Containern ins sanierte Gebäude Ende Oktober. Es folgt Anfang November die Eröffnung des Cafés Böckeler und des TUI-Reisecenters. Beide haben ihre Fenster auf der Seite Marktplatz und/oder Marktstraße.

Noch nicht ganz abgeschlossen sind nach Angaben der Sparkasse die Innenarbeiten in den Gebäudeteilen, die von den Mietern erst im kommenden Jahr bezogen werden. Dazu zählten etwa die Räume für Mitarbeiter der Ettlinger Stadtverwaltung im Obergeschoss.