Nach Streit zweier Männer in Ettlingen: Polizei sucht möglichen Geschädigten

Während eines Streits zweier Männer am Mittwochnachmittag in Ettlingen ist ein geparktes Auto beschädigt worden. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Inhaber des lädierten Lenkers.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen ist es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen.

Wie die Polizei informierte, öffnete dabei einer der beiden Männer die Autotür so dynamisch, dass das daneben geparkte Fahrzeug möglicherweise beschädigt wurde.

Da weder das Kennzeichen noch der Typ des Autos bekannt sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen oder nach dem Besitzer des geschädigten Lenkers. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen entgegen.