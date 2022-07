Nach Unfall: Mann lässt Fahrzeug auf Autobahn bei Ettlingen zurück und flieht

Nach einem Unfall auf der A5 bei Ettlingen am Mittwochabend ist der Unfallverursacher ausgestiegen und davongerannt. Erst nach einiger Zeit machte die Polizei ihn ausfindig.

Ohne sein Fahrzeug hat ein Autofahrer am Mittwochabend auf der A5 nahe der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd/Ettlingen die Flucht von einer Unfallstelle angetreten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 21.15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf das Heck eines Lastwagens auf.

An der Unfallstelle verengt sich die Fahrbahn wegen einer Baustelle von drei auf zwei Fahrstreifen. Das Fahrzeug des Mannes fing nach der Kollision sofort Feuer. Er lenkte es auf einen abgetrennten Baustellenbereich, stellte es ab und stieg aus. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort.

Die Beamten begaben sich auf die Suche nach dem Mann und trafen ihn später an seiner Wohnadresse in der Ortenau an. Er wurde bei dem Unfall offenbar leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Wie sich zudem herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss nun eine Blutprobe abgeben. Nach dem Unfall war die Fahrbahn bis 22.25 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 20.000 Euro.