Die Wohnung der fünfköpfigen Familie Bilinc ist ausgebrannt. Ihr gesamtes Hab und Gut mussten sie zurücklassen, als das Feuer am Nachmittag des 2. Juli in der Wohnung in der Damaschkestraße in Ettlingen-West ausbrach.

Obdachlos. Livia und ihr Mann Dino zogen mit den drei Kindern Masimo (5), Leonard (8) und Rafael (11) zur Oma nach Schöllbronn – in deren 38-Quadratmeter-Einzimmerwohnung. Dann beginnt ein Hoffen und Bangen.

Am Brandtag hört Dino Bilinc gegen 13 Uhr „ein komisches Geräusch“ aus Richtung der Abstellkammer, während seine Frau in der Küche Schweinebraten zubereitet.

In der Kammer habe sich ein Werkzeug-Akku am Ladegerät befunden. Dann ein Knall „wie eine Explosion“, eine zweite. „Feuer und Rauch war in der Abstellkammer.“ Teile seien „weggeflogen“.

Am Ende bleibt nur die Flucht aus der Wohnung

Hastig habe er einen Feuerlöscher im Mietshaus in der Damaschkestraße gesucht, in dem die aus Ungarn stammende Familie seit elf Jahren wohnt – aber auf die Schnelle nicht gefunden.

Es folgt die Flucht.

„Das ist kein Spiel!“, habe er den drei Söhnen unmissverständlich klargemacht, dass sie alles stehen und liegen lassen müssen.

Die Fünf rennen aus der Wohnung. „Ich habe noch überall bei den Nachbarn geklingelt“, das Haus der Baugenossenschaft Familienheim wird evakuiert, die Feuerwehr rückt an. Die verhindert Schlimmeres für das große Mietshaus.

Doch die Wohnung ist komplett zerstört. Fatal: Eine Hausratversicherung hat die Familie nicht.

Zu sechst auf 38 Quadratmetern in Ettlingen-Schöllbronn

Wohin jetzt? Die Familie geht an diesem Sonntag zur Mutter von Livia Bilinc nach Schöllbronn, doch die hat nur eine Ein-Zimmer-Kellerwohnung mit 38 Quadratmetern. Ein Ausnahmezustand beginnt auf Ecksofa, Matratzen, einem Klappbett. Als die Kinder am Tag nach dem Brand in die Ettlinger Schillerschule kommen, ist die Bestürzung groß, berichtet Klassenlehrerin Malena Hammer-Hartmann. „Es war mucksmäuschenstill.“

Die Schulsachen sind verbrannt, Mitschüler bringen ihnen einiges mit. Ein Geodreieck, etwas zum Schreiben, erzählt Sabine Lempa, die Mutter eines Klassenkameraden. „Es ist die Wohnung von Rafael“, habe ihr der Sohn betroffen erzählt.

Es geht zunächst ums Nötigste. Eine Solidaritätswelle baut sich auf. Die Ettlinger Bäckerei Reuss etwa habe Backwaren gespendet, die dm Drogerie ein Notfallpaket zusammengestellt.

Familie findet Unterschlupf im Hotel Erbprinz

Als die Klassenlehrerin von den Wohnverhältnissen erfährt, wird sie aktiv. „Die werden doch verrückt in der Einzimmer-Wohnung“, sei ihr klar geworden. Die Elternschaft der Grund- und Werkrealschule springt ebenfalls an. Im Gespräch mit den Eltern wird schnell deutlich: Sie wollen eigentlich niemandem zur Last fallen.

Dann habe ich einfach noch beim Erbprinz angerufen. Malena Hammer-Hartmann

Klassenlehrerin

Kurz entschlossen ruft Malena Hammer-Hartmann am Freitag bei einem Ettlinger Hotel an, bei der Hotelkette kann aber schnell nichts genehmigt werden. „Dann habe ich einfach beim Erbprinz angerufen.“

Fünf Minuten später ruft Bernhard Zepf, Inhaber des Fünf-Sterne-Hauses, zurück. „Die Familie kann sofort kommen, hat er gesagt. Bei mir liefen die Tränen.“

Die Unterkunft war bis Mittwoch gesichert, ab Montag stand eine Wohnung der eingeschalteten Stadtbau Ettlingen GmbH in Aussicht. Doch bei der Vorabbesichtigung wird klar: Wasserschaden.

Dino Bilinc überlegt dann sogar, einige Tage ein Zelt aufzuschlagen, das im Keller den Brand überstanden hat, erzählt Lempa. Doch der Erbprinz bietet an, das kostenlose Wohnen zu verlängern. „Es sind ganz feine Leute, auch die Kinder“, sagt Bernhard Zepf über die Herrschaften, „denen wir Obhut gewährt haben“.

Plötzlich geht in Ettlingen alles ganz schnell

Nach Anfrage dieser Redaktion bei der Familienheim Karlsruhe am Donnerstag erhält die Familie wenige Stunden später einen Anruf, eine Wohnung in Ettlingen-West käme infrage. Die Familie kann nun schon diesen Samstag umziehen. „Wir sind so froh“, betont Livia Bilinc. Durch einen Mieterwechsel sollen sie in einigen Monaten in ihr Wohnhaus in Neuwiesenreben zurückziehen.

Die Solidaritätswelle rollt weiter. Viele Spendenangebote gehen ein, so Sabine Lempa, die auch einen Aufruf auf der Spendenplattform www.betterplace.me (Wohnungsbrand Ettlingen) angestoßen hat. An diesem Samstag stehe von 8 bis 12 Uhr ein Kuchenverkauf der Schillerschule-Eltern beim Narrenbrunnen vorm Schloss an.

Emotionaler Besuch in der ausgebrannten Wohnung

Indes hatte die Familie am Freitag einen schweren Gang anzutreten. Sie durften erstmals wieder in ihre alte Wohnung, wo die Flammen und Temperaturen bis 800 Grad fast alles vernichtet haben. Geschwärzt hängt ein Kruzifix überm Eingang zum Flur. „Das muss mit, es ist aus Jerusalem“, betont Livia Bilinc.

Auf einer Ablage stehen die Reste geschmolzener Gummistiefel, der Schweinebraten ist noch im Ofen. Die Kinder sind nicht dabei. Beim Blick ins Kinderzimmer muss die Mutter weinen. Sein Lieblingskuscheltier, Shaun das Schaf, wollte der kleine Masimo wieder. Es liegt verkohlt vorm Kinderbett. Man könne nur allen Helfern danken. „In einem Albtraum haben wir einen Traum gefunden“, sagt Dino Bilinc.