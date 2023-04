Am Freitag, 28. April, präsentiert sich in der Zeit von 18 bis 22 Uhr das gesamte Spektrum des Industriegebiets Ettlingen-West interessierten Besuchern. Die mittlerweile sechste Auflage der „Nacht des Gewerbes“ fußt auf einem tragfähigen Konzept.

Längst ein fester Platz im Terminkalender

Dank der engen, partnerschaftlichen Kooperation zwischen dem Citymanagement der Stadt Ettlingen und den Gewerbetreibenden ist die Präsentationsplattform für die Unternehmen und Firmen des Industriegebiets für viele Gäste aus Ettlingen und der Umgebung längst zu einem festen Termin im Kalender geworden.

„Es freut mich sehr, dass sich wieder so viele Firmen an der Veranstaltung beteiligen“, sagt Denise Bonhage vom Amt für Marketing und Kommunikation, bei der Stadt federführend für die „Nacht des Gewerbes“. „Einige sind bereits von Anfang an dabei, was andere Unternehmen dazu motiviert hat, sich gleichfalls zu beteiligen. Wir haben wieder 16 Stationen sowie zahlreiche weitere ‚Unteraussteller‘, die sich an diesem Abend präsentieren.“

Ob man sich nun für ein neues Auto interessiert, die Küche aufmöbeln, frischen Flair ins Badezimmer bringen möchte oder eine exklusive Wandgestaltung erwägt: Die „Nacht des Gewerbes“ ist die Gelegenheit, um Kontakte zu den Ansprechpartnern vor Ort zu knüpfen.

Stempeln und attraktive Preise gewinnen

Auch dieses Mal lockt wieder ein attraktives Gewinnspiel. Einfach an einer der teilnehmenden Stationen eine Stempelkarte mitnehmen und überall vorzeigen. Wer am Ende möglichst alle Stempel sämtlicher Stationen vorweisen kann, hat die Chance, tolle Eintrittskarten, Gutscheine oder Sachpreise abzuräumen.

Die Feuerwehr ist ebenso mit von der Partie wie die Stadtwerke Ettlingen. Dort und an einigen weiteren Stellen wird auch wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder angeboten.

Wer möchte, kann mit Muskelkraft zwischen den Stationen pendeln, denn KVV.nexbike stellt an diesem Abend kostenfrei Fahrräder zur Verfügung. Der Gutschein-Code für die Gratis-Ausleihe der Räder an diesem Abend lautet: 995399. Wer lieber ein Elektroauto nutzen möchte, nimmt den Shuttleservice der Autohäuser Stoppanski oder Ungeheuer Automobile in Anspruch.

AfB

Leistungen:

IT-Ankauf, -Verkauf und -Transport

Datenvernichtung

Refurbishment und Recycling von IT-Geräten

In der Nacht des Gewerbes:

Gebraucht-Laptops, Tablets oder Smartphones

Lightshow und Musik

iPhone-Demo

Gewinnspiel

Kontakt:

Alfred Meier Malerbetrieb

Leistungen:

Maler- und Tapezierarbeiten

Fassadenanstrich und -gestaltung

Spachtel- und Lasurtechnik

Lehmputze für Innen

Schimmelbehandlung

Bodenbelagsarbeiten

Kontakt:

www.der-meier-machts.de

+49 (7243) 17 86 3

der-meier-machts@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Fr. 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Englerstr. 12a, 76275 Ettlingen

In der Nacht des Gewerbes anzutreffen in der Zeppelinstr. 6 in Ettlingen bei kochtöpfle’s Mittagstisch

Autohaus Stoppanski

Leistungen:

Vollfunktionsbetrieb für Audi, Volkswagen, SKODA und VW Nutzfahrzeuge

Gebrauchtwagenzentrum

Leasing, Finanzierung und Versicherung

Reparatur

Servicetechnik

TÜV/AU

Karosserie- und Lackarbeiten

Clever-Repair

Euromobil | rent-a-car Autovermietung

150 Mitarbeiter

Kontakt:

Eble Motorgeräte

Leistungen:

Motorgeräte für Garten- und Grundstückspflege

Akku-, Elektro- oder Benzinmotor angetriebene Geräte

Mährobotern von STIHL und SEGWAY

gute Beratung und perfekter Service

Kontakt:

Emil Frey Ungeheuer Automobile

Leistungen:

Kauf und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwägen

Wartung und Reparatur

Karosserie und Lack

Originalteile und Zubehörvielfalt

Markenspezialisten

Mietwagen

Zubehörteile

Kontakt:

www.emilfrey.de/ungeheuer/ettlingen

+49 (7243) 54 44 0

Öffnungszeiten: Service: Mo. bis Fr. 7:00 bis 18:00 Uhr, Verkauf: Mo. bis Fr. 8:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 13:00 Uhr

Hertzstr. 31, 76275 Ettlingen

Optimed

Leistungen:

Produktion von Medizinprodukte für folgende Bereiche:

Interventionelle Radiologie

Gefäßchirurgie

Urologie

Gastroenterologie

Orthopädie/Traumatologie

Kontakt: