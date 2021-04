Nächtlicher Frühjahrsputz im Wattkopftunnel in Ettlingen

Es ist kurz vor 20 Uhr. Am Westportal des Wattkopftunnels und damit von Ettlingen her kommend sind die Schranken geschlossen, blinken Warnlichter, zeigt die Ampel an der Einfahrt rot. Autofahrer werden via Barken auf die B3-Ausfahrt kurz vor der Röhre gelenkt. Ein Durchkommen ist nur noch für Einsatzfahrzeuge der Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr möglich.

Die ersten Reinigungsfahrzeuge haben Position im Eingangsbereich bezogen. Geräte werden ausgepackt, Schläuche ausgerollt, Anweisungen erteilt. Auftakt für die vier Nächte dauernde große Frühjahrsinspektion im Wattkopftunnel.

Bis einschließlich Donnerstag führen die Nacht über etwa zehn Fachfirmen, die Straßenmeisterei und natürlich Tunnelwart Siegmund Weinbrecht Regie. Weinbrecht, seit 2005 auf diesem Posten, sagt über sich, er kenne „fast 100 Prozent des Tunnelinnenlebens“.

So weiß er beispielsweise, dass in der Röhre 250 bis 300 Kilometer Kabel liegen, dass jeder der insgesamt vier großen Lüfter im Notfall 80 Kubikmeter Rauch pro Sekunde aus der Röhre herausblasen kann, dass der Tunnel zwischen der Einfahrt im Westen und der Ausfahrt im Osten ansteigt – von 135 Meter über dem Meeresspiegel auf 152. Und dass er 20.000 Euro Stromkosten im Monat verursacht, davon 80 Prozent für Lüftung und Licht.

Von der Brandmeldeanlage bis zu den Notrufsäulen wird im Wattkopftunnel wird alles geprüft

Was wird in diesen Nächten überprüft? „Alles“, sagt Weinbrecht und präzisiert: „Von der Brandmeldeanlage und den Luftabzugsklappen über die Videoüberwachung, die Notrufsäulen und die Beleuchtung bis zur Tunnelabsperrung und zum Notstromaggregat.“ Nicht zu vergessen die komplette Elektronik.

In der Schaltzentrale, dem Betriebsgebäude West, verfolgt Weinbrecht zusammen mit seinem Stellvertreter René Schüttforth und Franz Kästel, Chef der Straßenmeisterei, an Bildschirmen den Fortgang der Reinigungsarbeiten in der Röhre. Die Entwässerungsrinne wird dort gespült, die Bergdrainage kontrolliert und von Verkalkungen befreit. „Wenn wir das nicht machen, besteht Gefahr, dass Wasser in den Tunnel drückt“, erklärt Kästel.

Mit Dampfstrahlgeräten geht’s an die rund vier Meter hohen Tunnelwände, an denen sich zwischen den großen Inspektionsintervallen im Frühjahr und im Herbst jede Menge Staub und Dreck absetzt. Kein Wunder, passieren den Wattkopf doch täglich mehr als 20.000 Fahrzeuge.

Heute würde ein Tunnel mit einer solchen Verkehrsbelastung „zweispurig in beide Richtungen gebaut oder eben gar nicht“, sagt Weinbrecht. Als der Wattkopf 1994 in Betrieb ging war das kein Thema. Dafür sorgte einige Jahre später eine schlechte Benotung beim Sicherheitscheck des ADAC für Aufregung und führte in der Konsequenz zum Bau eines 1.500 Meter langen und 28 Millionen Euro teuren Fluchtstollens, parallel zur eigentlichen Röhre. Auch ihn, seine Zugangstüren und seine Infrastruktur haben die Inspekteure im Blick.

Neuer Server nach Ausfall des zentralen Rechners im Wattkopftunnel?

Apropos Aufreger: Erst jüngst geriet die Ettlinger Röhre in die Schlagzeilen, als der zentrale Verkehrsrechner abstürzte und damit das „Herz“ des Tunnels aufhörte zu schlagen. Nichts funktionierte mehr - weder die Rauchentwicklungskontrolle noch die Signalanlagen oder die Geschwindigkeitsanzeigen. „Der Rechner war 17 Jahre alt. Wir haben jetzt ein Leihgerät unserer Vertragsfirma in Stuttgart, das einwandfrei läuft “, berichtet Weinbrecht.

Wann eine endgültige neue Lösung mit einem großen Server komme, sei derzeit noch offen. Ein Angebot liegt vor, allerdings muss das Land Baden-Württemberg als Zahler erst noch entscheiden, ob und wann es den sechsstelligen Betrag investieren will. Der Landkreis Karlsruhe mit seiner Straßenmeisterei ist für die Tunnelunterhaltung zuständig und gibt dafür rund 700.000 Euro im Jahr aus. Diesen Aufwand ersetzt ihm das Land.

Zurück zu den Nachtarbeitern: Der Einsatz der Firmen endet immer um 4 Uhr in der Früh, dann kommt die Kehrmaschine und ab 5.30 Uhr ist der Wattkopf wieder für den Verkehr frei. Für Weinbrecht und sein Team heißt es dann eine Stunde später „Schicht am Schacht“ - bis zum Wiederbeginn des Diensts um 17.30 Uhr.