Quereinstieg

Neuer Ausbildungsberuf im Landkreis Karlsruhe könnte Lösung für Personalmangel in Kitas sein

Der Landkreis Karlsruhe hat an der Bertha-von-Suttner-Schule in Ettlingen die Ausbildung „Direkteinstieg Kita“ eingerichtet. Ist das eine Lösung für den Personalmangel in der Kinderbetreuung?