Abschnitt wird gesperrt

Neue Stadtmitte Rheinstetten: Bauarbeiten an zwei Verkehrskreiseln

Bauarbeiten in großem Umfang beginnen Ende Juli in der Rappenwörthstraße vor der neuen Stadtmitte in Rheinstetten. In den Sommerferien fährt die Stadtbahnlinie S2 in der Rappenwörthstraße mehrere Wochen nicht. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.