Jetzt sind sie da - die zwölf Meter hohen Platanen für den Neuen Markt. Vier an der Zahl wurden am Donnerstag auf einem großen Lkw angeliefert und sodann im „Loch“ in der Tiefgaragendecke mitten auf dem Platz „versenkt“. Aus sicherer Entfernung beobachteten hinter der Absperrung einige städtische Mitarbeiter sowie Passanten das Geschehen, das sichtbares Zeichen für den Demnächst-Abschluss der Sanierung Neuer Markt ist.

Die in einer Baumschule in der Nähe von Bremen gezogenen Bäume sind laut Ingrid Lotterer von der Ettlinger Gartenbauabteilung schon zwölf Jahre alt, bei entsprechender Pflege können sie „200 Jahre und älter werden“.