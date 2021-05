Neuer Stadtwerkechef Ettlingen:„100 Prozent ökologische Energieversorgung ist unser Ziel“

Nein, ich denke hier nicht an eine Stadtwerke-Windkraftanlage, sondern an Beteiligungen andernorts. Bei der Fotovoltaik haben wir in Ettlingen noch ungenutzte Potenziale auf Firmen- wie Privatgebäuden. Auch eine größere Freiflächenfotovoltaik-Anlage an geeignetem Ort macht Sinn. Wir haben zudem vor, die regenerative Wärmeversorgung konsequent auszubauen. Nahwärmenetze wie beispielsweise das im Musikerviertel sind ein richtiger Schritt. In der Kernstadt haben wir verschiedene Wärmeinseln, die wir miteinander verbinden wollen, und im neuen Baugebiet Kaserne Nord reden wir über kalte Nahwärme.