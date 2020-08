Nicht nur milde Winter verändern das Verhalten der Zugvögel

„Mariä Geburt (8. September) ziehen die Schwalben furt. Bleiben sie aber da, ist der Winter noch nicht nah”, besagt eine alte Bauernweisheit. und eine andere: „Wenn die Zugvögel sich vereinen, wird der Winter bald erscheinen.”

Was ist dran an diesen jahrhundertealten Sätzen, haben sie heute noch Gültigkeit? „Begrenzt”, sagt Ulrich Mahler, viele Jahre im Referat Naturschutz und Landschaftspflege beim Regierungspräsidium Karlsruhe beschäftigt. Seit seiner Pensionierung ist der Biologe und Buchautor als ehrenamtlicher Naturschützer im Großraum Karlsruhe aktiv.

Klimawandel wirkt sich auf Verhalten der Zugvögel aus

Sein Spezialgebiet: Vögel und insbesondere diejenigen unter ihnen, die im Spätsommer und im Herbst eine Reise zu wärmeren Plätzen antreten. Er beobachtet, dass „ sich bei weitem nicht mehr so viele Vögel wie früher auf den Weg Richtung Mittelmeer und weiter nach Afrika machen.” Das sei dem Klimawandel geschuldet und damit der Tatsache, dass „unsere Winter so mild sind.”

Das Nahrungsangebot, etwa an Insekten, verknappe sich nicht wirklich, „also können sich die Tiere Zeit lassen mit ihrer Entscheidung fortzufliegen.” Rotkehlchen etwa kommen aus Gebieten im nördlichen Europa, um „bei uns zu überwintern”. Der Hausrotschwanz, der früher die Region gen Süden verlassen habe, bleibe inzwischen da, gleiches gelte für den Zaunkönig oder den Zilpzalp. In so mancher Hecke und in so manchem Nadelbaum gebe es geschützte Stellen, wo die Vögel den Winter überstehen können, vorausgesetzt „sie finden etwas zu fressen”.

Der Mauersegler bricht schon früh ins Warme auf

Die Reise in die Ferne angetreten hat schon Anfang des Monats der Mauersegler; der bricht traditionell sehr früh ins Warme auf. Er legt einen weiten anstrengenden Weg bis nach Afrika zurück, ist sowohl im lockeren Verbund unterwegs als auch als Einzelflieger. Sein Winterquartier befindet sich laut Nabu Baden-Württemberg südlich der Sahara, also viele tausend Kilometer entfernt. „Für einen kleinen Vogel ist das eine beachtliche Leistung”, meint Nabu-Ornithologe Stefan Bosch.

Der Mauersegler sei ein exzellenter Flieger, er schläft auch in der Luft. Wenn der Startschuss zur Abreise erst mal gegeben ist, folgen andere Vögel dem Beispiel des Mauerseglers: Wendehals, Waldlaubsänger, Uferschwalbe, Gartengrasmücke, Sumpfrohrsänger , um nur einige zu nennen. Längst nicht alle Zugvögel fliegen über die Sahara und die Sahelzone hinaus Richtung Südafrika.

Vielen reicht ein Winterquartier im Mittelmeerraum aus, wie zum Beispiel Mönchsgrasmücken und Schwalben. Letzt genannte sieht man am Himmel oft in Gruppen gen Süden fliegen genauso wie Formationen von Kranichen, die es von Skandinavien nach Frankreich und Spanien „verschlägt”.

Der Storch ist ein eher fauler Flieger Ulrich Mahler, ehrenamtlicher Naturschützer

Ulrich Mahler erzählt davon, dass Störche, die man unter anderem auf den Wiesen zwischen Ettlingen und Malsch sowie im Albtal in erklecklicher Zahl beobachten kann, im Vergleich zu den Mauerseglern „eher faule Flieger sind” und Aufwinde brauchen. Demzufolge „fliegen sie nicht gerne übers Meer und sie fliegen auch nicht bei Nacht”.

Nahrung auf ihrem Rückflug in die Wärme finden die Tiere beispielsweise auf noch nicht abgedeckten Mülldeponien in Spanien oder auf Reisfeldern dort, in denen schmackhafte „Beute” wie Krebse leben. Aber: „Die Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind ein immer größeres Problem.” Sie hätten beispielsweise die Zahl der Braunkehlchen, die wie die Störche beim Fliegen bis nach Afrika durchhalten, in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten um die Hälfte reduziert.

Starke Düngung in der Landwirtschaft schadet den Tieren

Klaus Lechner, ebenfalls engagierter ehrenamtlicher Naturschützer, beobachtet und registriert Ähnliches . Der Spessarter ist seit Jahren viel in den Rheinauen unterwegs, außerdem am Epple- und am Fermasee sowie am Knielinger See zwischen Karlsruhe und Maximiliansau.

Die starke Düngung in der Landwirtschaft, von Wiesen und Feldern, seien für Zugvögel bedrohlicher und gefährlicher als Überlandleitungen, urteilt er. Am südlichen Teil des Epplesees, wo kein Massenandrang von Badegästen herrscht, hat Lechner schon Haubentaucher gesehen, die sich zum Abflug gen Süden sammelten, am Knielinger See Kolbenenten mit dem markanten roten Schnabel, die Richtung Mittelmeer und Osteuropa „abschwirrten”.

Lechner ist zusätzlich Artenschutzreferent beim Nabu und in der ornitholologischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe aktiv. Wie Mahler spricht auch er davon, dass inzwischen vermehrt Zugvögel aus dem nördlichen Europa nur noch bis Deutschland oder maximal bis Frankreich fliegen, um dort den Winter zu verbringen. Beispiel: der Mäusebussard, der im Burgund Halt macht.

Per Solarsender wird Reise der Störche verfolgt

Während früher viele Zugvögel erst im Laufe des späteren Frühjahrs in hiesigen Gefilden wieder gesichtet wurden, suchen sie sich heute ihre Brutplätze zeitiger im Jahr. Auch das eine Konsequenz klimatischer Veränderungen, sagt Mahler. Lechner hat regelmäßig ein Auge auf brütende Vögel im Bereich Spessart/Schöllbronn. Nicht nur das: er erhebt auch Daten dazu , die dann beim Nabu in Mössingen ausgewertet werden.

Der unterhält ein Vogelschutzzentrum und koordiniert im Auftrag der LUBW, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, das Monitoring häufiger Brutvögel so wie sich die Vogelwarte Radolfzell beispielsweise um die Storchenberingung und die Ausstattung der Tiere mit einem Solarsender kümmert. Wie ein Rucksack wird selbiger auf dem Rücken befestigt und macht es möglich, die Reise der Störche zu verfolgen.