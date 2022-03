Ein Besuch in Schluttenbach ist nach Ostern geplant, über Ostern sind wir am Schluchsee stark gebucht. Wenn ich daheim bin, koche ich auch gern mal für die Familie. Aber das ist dann ein entspanntes und nicht so aufwendiges Kochen, denn es geht ja in erster Linie darum, miteinander Zeit zu verbringen. Mit dem „Erbprinz“ stehe ich noch immer in Verbindung. Ben Benasr vom „Ritzi“ in Stuttgart, der Sous-Chef war, als ich meine Ausbildung gemacht habe, traf ich in Hamburg zufällig wieder.Auch er hat einen Stern bekommen, was mich für ihn sehr gefreut hat.