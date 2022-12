Ein Freund von mir, der schon als Nikolaus unterwegs war, hat mich vor vielen Jahren angesprochen, ob ich nicht auch mitmachen wolle. Da habe ich zugesagt und ihn zunächst als Knecht Ruprecht begleitet, der immer den Sack trägt. Irgendwann mal steigt man dann zum Nikolaus auf. Ich habe es sehr bedauert, dass wir wegen Corona keine Besuche in den Familien machen und nur in Schulen oder Kindergärten vorbeischauen konnten. Jetzt freue ich mich, dass das 2022 wieder möglich ist. Denn ich habe die Familien und die besondere Atmosphäre, die dort am 5. und 6. Dezember herrscht, sehr vermisst.