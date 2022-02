„Das ist so nicht passiert“: Hart ausgebremst oder aggressiv aufgefahren in Ettlingen?

Nötigung durch aggressives Auffahren oder abruptes Ausbremsen sind im Straßenverkehr unliebsame Phänomene – oft kochen die Emotionen hoch. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Karlsruhe landete nun vor dem Amtsgericht Ettlingen, weil er laut Anklage einen 21-Jährigen mit Schlagstockhieben durchs Dachfenster traktieren wollte. Vorausgegangen sei eine Nötigung auf der Ettlinger Rudolf-Plank-Straße.

„Das ist so nicht passiert“, betonte der Angeklagte. Vielmehr habe der junge Mann im PS-starken Wagen ihn am Nachmittag des 21. September mehrmals ausgebremst, dann durchgestartet, ihn wieder ran kommen lassen und wieder ausgebremst. Beim Gas geben habe der 21-Jährige beinahe noch jemanden an einer Bushaltestelle angefahren, der über die Straße wollte.

Es waren sich widersprechende Aussagen dazu, was sich auf der Straße Richtung Karlsruhe abspielte. Der 21-Jährige erzählte, der hinter ihm Fahrende sei mehrmals ganz dicht aufgefahren, habe ihn genötigt, schneller zu fahren. „Sie haben ihn nicht ausgebremst?“, forderte Richter Sylvio Zaunbrecher eine klare Aussage. „Nein.“ Das Problem: Einen Zeugen, der eine der Versionen bestätigen hätte können, gab es nicht.

46-jähriger Zeuge sagte aus

Versuchte schwere Körperverletzung stand im Raum, wie Staatsanwältin Janett Schöppe-Weitlandt verlesen hatte. An der Ampel Rudolf-Plank-Straße/Mörscher Straße ging es nämlich zur Sache. Als Zeuge sagte ein Kollege (46) des 21-Jährigen aus, der an derselben Ampel hielt.

Klar wurde: Der 39-jährige Mann hielt hinterm 21-Jährigen an der roten Ampel, nahm seine große, schwarze Stabtaschenlampe, ging zu dessen Auto und beleidigte ihn. Die massive Lampe habe er nur mitgenommen, um den jungen Mann durchs Dachfenster anzutippen.

Von Schlagstock und Schlagbewegungen war vom 21-Jährigen aber – im Gegensatz zur Vernehmung nach dem Vorfall auf dem Polizeirevier – nicht mehr die Rede. Mit der Lampe habe der Mann nur „gewedelt“. Wie ein Karlsruher Polizist vor Gericht aussagte, war die Vernehmung aber auch nicht so einfach in Form zu gießen.

Der 46-jährige Zeuge relativierte auf Nachfragen ebenfalls den vermeintlichen Angriff – er habe es eben so wahrgenommen. Bezeugen konnte er hingegen, dass der 21-jährige Kollege seinerseits ausstieg und zum 39-Jährigen ging, als dieser wieder im Auto war. Er habe ihn als Bastard betitelt und mit der Polizei gedroht. Der 39-Jährige sei langsam auf ihn zugefahren, was er bestritt.

Die vorausgegangene Nötigung war also so oder so nicht zu beweisen – so blieb nur die Szene an der Ampel. Der 21-Jährige habe auch beleidigt, aber „solch aggressives Verhalten im Straßenverkehr dulde ich nicht“, erklärte die Staatsanwältin mit Blick auf den Angeklagten. „Mein Angebot sind 600 Euro.“

Mit der Geldbuße an die Jugendhilfe Karlsruhe fand sich der 39-Jährige ab, die Körperverletzung war vom Tisch. Was blieb, ist die Erkenntnis, dass die Wahrheitsfindung im Fall von Aussage gegen Aussage schwierig ist, wenn es an Zeugen fehlt.