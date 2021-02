Rheinstetten investiert mehr in die Sicherheit an den zwei Badeseen. Die Notrufsäulen sollen schnellere Hilfe ermöglichen. Daneben gibt es noch weitere Neuerungen.

Jeweils eine Notrufsäule hat in den vergangenen Tagen die Björn-Steiger-Stiftung an den Ufern von Epplesee und Fermasee in Rheinstetten aufgestellt. Eigens war dazu ein Fachmann aus dem Stuttgarter Raum nach Rheinstetten gefahren, um die Säule zu installieren.

Die Verantwortlichen der Stadt Rheinstetten erhoffen sich von den Notrufsäulen, dass im Gefahrenfall die Rettungskette von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz (DRK), Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und Polizei schneller ausgelöst wird.

Die Säule ist direkt mit der Leitzentrale des Landkreises Karlsruhe verbunden.